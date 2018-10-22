اجرای طرح نوین آموزش نماز در مدارس شهرستان خاش

تیمور کرد زابلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ارائه آموزش های نماز و نهادینه شدن این امر الهی در دانش آموزان از سنین کودکی از روز گذشته طرح آموزش نماز در مدارس شهرستان خاش شکل اجرایی به خود گرفت.



وی افزود: جامعه هدف این طرح دانش آموزانی است که در سن تکلیف و یا در آستانه آن قرار دارند و بطور کلی در این طرح آموزش صحیح ادای نماز، طریقه وضو و تیمم و همچنین آموزش حمد و سوره ارائه می شود.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد خاش تصریح کرد: این دوره از آموزش با روشی نوین و خلاقانه در حضور کارشناس نماز و با استفاده از نمایش عروسکی انجام می شود و با توجه به افزایش سرعت یادگیری و فراگیری در دانش آموزان از سوی مجموعه آموزشی مدارس و والدین درخواست شده تا دوره های آموزشی سبک زندگی اسلامی، حقوق شهروندی و همچنین ارائه آموزش ها در حوزه مطالب درسی با استفاده از روش مذکور انجام شود.



وی یاد آور شد : این طرح پیشنهادی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد خاش با همکاری اداره کل برای اولین بار در استان در شهرستان خاش در حال برگزاری است.



کرد زابلی افزود: با توجه به اینکه این طرح در یک دوره سه هفته ای برگزار می شود در نظر داریم این آموزش ها حداقل در بیش از ۱۵ مدرسه از شهرستان خاش برگزار شود.



به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ضرورت گسترش فرهنگ اقامه نماز در جامعه و نهادینه شدن این امر الهی در قشر کودک و نوجوان می طلبد مسئولین و مراجع ذیربط با تخصیص اعتبارات ویژه به این حوزه در راستای تداوم اجرای این طرح در مدارس سطح شهرستان خاش و اجرا در سایر شهرستان های استان گام های مثبت و اساسی بردارند.