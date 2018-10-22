ادامه بلاتکلیفی مداقع قهرمانی لیگ بسکتبال برای فصل جدید مسابقات

​به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته رقابت های باشگاهی بسکتبال با قهرمانی شهرداری تبریز به پایان رسید. این تیم در فینال مسابقات و در مجموع پنج دیدار، مهرام را شکست داد و در اولین حضورش جام قهرمانی را بالای سر برد.

مدافع قهرمانی لیگ بسکتبال اما برای شرکت در فصل جدید این مسابقات همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. البته قرعه کشی این فصل از رقابت ها با لحاظ کردن نام شهرداری تبریز و ۱۱ تیمی بودن جدول، انجام شد با این حال هنوز مشخص نیست که مدافع عنوان قهرمانی در این فصل از رقابت ها حضور خواهد داشت یا نه!

مسابقات باشگاهی بسکتبال از پنجشنبه (سوم آبان ماه) آغاز می شود با این حال هنوز ترکیب بازیکنان شهرداری تبریز نهایی نشده و اصلا این تیم سرمربی ندارد. البته در رابطه با حضور شهرداری تبریز در لیگ بسکتبال، روز گذشته نشستی در شورای شهر تبریز برگزار شد. شهردار جدید تبریز هم از تیم شهرداری و حضورش در لیگ بسکتبال حمایت کرده است اما با همه اینها وضعیت این تیم مشخص نیست.

قرار است امروز در رابطه با شهرداری تبریز و حضور این تیم در لیگ بسکتبال تصمیم گیری قطعی انجام شود.