به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی در بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی اندیمشک – دهلران – مهران و یگان های فرماندهی انتظامی شهرستان دهلران با بیان اینکه تمهیدات لازم برای پیاده روی اربعین حسینی ( ع ) اندیشیده شده ،گفت: وظیفه اصلی پلیس تامین امنیت ، پایش و کنترل جمعیت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: در این ماموریت پیچیده و چند وجهی، وظیفه اصلی پلیس پیشگیری مدیریت لایه به لایه عزاداران امام حسین(ع) از استان‌های مبداء تا به مقصد که همان پایانه‌های مرزی هستند، تعیین شده است.

وی با تأکید بر اینکه رعایت حقوق زائران از جمله اولویت پلیس است، تصریح کرد: پلیس پیشگیری با همکاری سایر بخش‌ها در سراسر مرزها و پایانه‌های قانونی به سوی کشور عراق ، پوشش مناسب را تامین کرده و گشت‌های ویژه‌ای برای پایانه‌های مرزی جنوب در نظر گرفته است.

سردار شرفی ادامه داد: ایستگاه‌هایی نیز در طول مسیر پیش‌بینی شده تا با کنترل مدارک به‌ صورت تدریجی، ضریب اطمینان را بالا ببرد و از بالا رفتن ازدحام و تراکم در پایانه‌های مرزی بکاهند تا امنیت زائران و سهولت در تردد آنان با قدرت و اقتدار تامین شود.

سردار شرفی در پایان از زحمات و تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی شهرستان دهلران در جهت تامین امنیت زوار اربعین تقدیر و تشکر کرد.