بزرگترین مجتمع تولید داروهای نوترکیب جنوب غربی و غرب آسیا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در اولین ساعات صبح امروز با حضور در محل انستیتو پاستور جمهوری اسلامی ایران در کیلومتر 25 اتوبان تهران - کرج این مجتمع ملی را افتتاح کرد.

دستاورد مهم دیگر این مجتمع ملی، دستیابی به دانش زیست فناوری و تولید فرآورده های مختلف نوترکیبی در مقیاس صنعتی است که قطعا راهگشا و گسترش دهنده این فناوری در عرصه های مختلف صنعت کشور است.

این طرح ملی که در مجموعه ای به مساحتی حدود 50 هزارمتر مربع ایجاد شده است شامل بخش های متنوعی است که بخش تولید فرآورده های نو ترکیب از مهمترین بخش این طرح است که برای تولید واکسن هپاتیت B بکار می رود.

"استرپتوکیناز" جهت حل لخته های رگهای خونی، "آلفا اینترفرون" جهت درمان عفونتهای ویروسی و "اریتروپویتین" جهت پیشگیری یا درمان کم خونی ناشی از شرایطی چون ایدز، سرطان یا جراحی با تلاش محققان کشور از این پس در داخل تهیه و تولید می شوند.

رئیس جمهور که کامران باقری لنکرانی وزیر بهدشت و عبدالحسین روح الامینی رئیس انستیتو پاستور وی را همراهی می‌کرد، پس از پرده برداری از لوح یادبود این مجتمع از قسمت‌های مختلف این مجتمع بازدید کرد و در جریان فعالیتهای این مجتمع در فرایند تولید داروهای نوترکیب قرار گرفت.

رئیس جمهوری قرار است پس از بازدید از قسمت های مختلف مجتمع تولید فرآورده‌های نوترکیب، در جمع مدیران و کارکنان انستیتو پاستور ایران سخنرانی کند.