به گزارش خبرنگار مهر، این پرچم توسط تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی به کشور میزبان رقابتهای جهانی تحویل داده شد. وی همچنین در این مراسم، در خصوص تمامی مراحل آماده سازی شهر عشق آباد ترکمنستان برای میزبانی این رویداد توضیحاتی را عنوان کرد.



بیش از هزار ورزشکار و مربی از ۱۰۰ کشور جهان در این رقابت ها حضور خواهند داشت. بیش از ۱۰۰ نفر نیز در برگزاری مراسم حضور فعال دارند. این پیکارها از روز ۱۰ تا ۲۰ آبان ماه در مجموعه ورزشی المپیک عشق آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد.