به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که برگزیده شصتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان است به همراه ۱۴ فیلم دیگر از ایران به رقابت می پردازد.
در خلاصه این فیلم کوتاه تجربی آمده است: «پیرمرد روی تخت یک بیمارستانِ عجیب وغریب مشغول فکر کردن و نوشتن است. درباره دوشخصیت در یک جنگل زیبا و دورافتاده. طولی نمیکشد که شخصیتهای روی کاغذ برای نجاتِ پیرمرد براساس همان کاغذها پا به بیمارستانِ متروکه میگذارند.»
دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از بازیگران: زاوش تقوایی، لیلا دوکوهکی، پردیس شیروانی، ایمان دبیری، صدا: مسعود دلخواه، فیلمنامه: لیلا دوکوهکی، احسان شادمانی، مدیرفیلمبرداری: امین باقری، تدوین: احسان شادمانی، اصلاح رنگونور: حسام رحمانی، صدابردار: علی بلندنظر، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، محمدرضا مکی، موسیقی: مصطفی فرمانی، طراح صحنه ولباس: فرناز ایزدی، دستیاراولکارگردانوبرنامهریز: امین آرامیان، طراح گرافیک: رضا تشکر، عکاس: محمد ناصری، مدیرتولید: حمید صادقی، مجریطرح: لیلا دوکوهکی که توسط انجمن سینمای جوانان استان فارس تهیه و تولید شده است.
هیئت انتخاب بخش تجربی متشکل از سعید شاهحسینی، آبتین مظفری و تیام یابنده، از میان ٢٠٩ فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ١۵ فیلم را برای شرکت در بخش تجربی سیوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بینالمللی و همچنین ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان ١٨ تا ٢٢ آبانماه۹۷ به دبیری سیدصادق موسوی برگزار خواهد شد.
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