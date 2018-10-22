نخستین نوزاد زاهدانی به روش «ای وی اف» متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید محمد هاشمی شهری اظهار داشت: نخستین مرکز جامع درمان ناباروری سیستان و بلوچستان به نام «مولود» اردیبهشت سال گذشته در راستای طرح تحول نظام سلامت با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: این مرکز با زیربنای ۵۰۰ مترمربع در یک طبقه مجتمع آموزشی درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان ایجاد شده و ارائه دهنده خدمات کامل ناباروری به زوج های این استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با راه اندازی این مرکز جامع علاوه بر جلوگیری از مراجعه شهروندان سیستان و بلوچستان به سایر استان های کشور برای درمان، ۸۵ درصد هزینه های خدمات ناباروری برای بیماران رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۲ هزار زوج نابارور سیستان و بلوچستان در این مرکز تشکیل پرونده دادند و کارهای درمانی آنان در حال انجام است.

هاشمی شهری تصریح کرد: در این مرکز ناباوری درمان با روش IVF (تلقیح آزمایشگاهی)، IUI (تلقیح داخل رحمی) و میکرواینجکشین بر اساس استانداردهای تعریف شده کشوری و جهانی ارائه می شود که امروز نخستین نوزاد به روش تلقیح آزمایشگاهی متولد شد.

وی اظهار داشت: والدین این نوزاد پنج سال پس از ازدواج دچار ناباروری بودند که در مراجعه به این مرکز نتایج مطلوب را کسب کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه این مرکز دارای مجهزترین امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص است گفت: تبدیل بخش ناباروری مولود این دانشگاه زاهدان را به قطب درمان ناباروری جنوب شرق کشور تبدیل کرده است.