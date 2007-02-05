به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طی دیداری که اوایل هفته جاری در مسجد مرکز شهر بیرمنگام برگزار شده بود مسلمانان از اتهامات رسانه ها و پوشش های خبری غیر منصفانه آنها بیش از هر عامل دیگری ابراز نارضایتی کردند.

پلیس بریتانیا، 31 ژانویه 9 نفر را در یک منطقه مسلمان نشسین مرکز شهر بیرمنگام دستگیر کرد که به نظر می رسد این بریتانیایی های پاکستانی تبار مظنون به قتل یک سرباز هستند.

این در شرایطی است که حتی پیش از مشخص شدن جزئیات این دستگیری و قتل مربوط به آن رسانه های بریتانیایی از واژه هایی برای ارائه تیترهای خود استفاده کردند که حساسیت مردم را نسبت به مسلمانان تحریک می کرد .

افراد دستگیر شده همچمنان در بازداشت پلیس به سرمی برند و پلیس می تواند افراد مظنون را بدون اتهام بیش از 28 روز در بازداشت نگاه دارد.

از سوی دیگر پلیس این کشور نیز به دنبال حملات انفجاری لندن در سال 2005 به شدت مورد انتقاد قرار گرفت چرا که اقدامات مقامات پلیس به نام اجرای قانون و مبارزه با تروریسم همواره انگشت اتهامی به سوی مسلمانان بوده و زمینه تبعیض و تعصب در جامعه را افزایش داده است.

به تازگی نیز حمله پلیس به خانه یک مسلمان در شرق لندن شکاف میان مسلمانان و پلیس را افزایش داد. دو برادر طی این حمله دستگیر و یکی از آنها مجروح شد . این در شرایطی است که آنها مدتی بعد بدون هیچ اتهامی آزاد شدند و پلیس تصدیق کرد که عملیات آنها بر اساس اطلاعات نادرست انجام شده بود.

