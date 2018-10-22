به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اقطار در نشست خبری امروز (دوشنبه) به جمع‌آوری کمک‌های مردمی در طرح «لبخند مهر» اشاره کرد و گفت: این طرح برای کمک به کودکان مناطق محروم راه‌اندازی شد و تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان کمک نقدی و ۴۰ میلیون تومان نیز از سوی اصناف مختلف لوازم‌التحریر به کودکان شده است.

وی افزود: علاوه بر ستاد بهزیستی، یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان کمک نقدی در تمامی استان‌ها و ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز کمک غیرنقدی جمع‌آوری شده است.

رئیس دبیرخانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه استان‌های مازندران و البرز بیشترین کمک‌ها را داشتند، گفت: استان‌های خوزستان، اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اقطار تصریح کرد: این کمک‌ها به ترتیب با اولویت استان‌های محروم خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و مناطق حاشیه‌ای تهران ارسال شده است.

وی اظهار کرد: چنانچه آموزش و پرورش هر استانی را به ما اعلام کند، ما به کودکان محروم آنها کمک می‌کنیم.

رئیس دبیرخانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ارسال این کمک‌ها رایگان انجام شده است، گفت: کمک‌ها در دو بخش دبستان و دبیرستان و دختران و پسران، تهیه و ارسال شده است.

اقطار از بدقولی بنیاد برکت در تهیه و توزیع لوازم‌التحریر انتقاد کرد و افزود: این بنیاد قول داده بود تا ۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر با کمک بهزیستی توزیع کند و پس از آن اعلام کرد که بهزیستی ۱۰ هزار بسته را از ما خریداری کند و در نهایت این تعداد به ۲۰۰۰ بسته رسید؛ درحالی‌که تاکنون حتی این قول نیز عملی نشده است.

وی ادامه داد: در راستای کمک به کودکان مناطق محروم، برخی از خیرین را به استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و ایلام بردیم تا هزینه درمان و حمایت کودکان محروم را تأمین کنند که در این راستا خیرین در استان خراسان جنوبی ۳۷۰ میلیون تومان تخصیص داشتند.

رئیس دبیرخانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه در سیستان و بلوچستان نیز خیرین خارج از کشور یک میلیارد تومان برای مراکز شبه‌خانواده، مسکن، درمان و ادامه تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم پرداخت کردند، گفت: این برنامه به زودی در استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان و خراسان جنوبی نیز اجرایی می‌شود.

اقطار در خصوص تدوین دستورالعمل مشارکت‌های مردمی افزود: این برنامه با کمک وزارت رفاه، کشور، شهردار تهران و نماینده سازمان اوقاف تدوین شده است که برای شفاف‌سازی فعالیت مؤسسات خیریه ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی دو ماه آینده مشارکت‌های مردمی در سامانه «ارمغان» ثبت می‌شود، تصریح کرد: با آغاز کار این سامانه، طی ۲۴ ساعت پیامک به دست خیرین می‌رسد و مؤسسات یک ماه فرصت دارند تا عملکردشان را در سامانه ثبت کنند.