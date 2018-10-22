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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

به رغم تذکرات مسئولان به خرید ویزا در مبدا:

ازدحام زائران متقاضی دریافت ویزا در مقابل دفاتر صدور ویزای اربعین

ازدحام زائران متقاضی دریافت ویزا در مقابل دفاتر صدور ویزای اربعین

شلمچه - به رغم تذکرات مکرر مسئولان به تهیه ویزا در مبدا توسط زائران، ازدحام زائران متقاضی دریافت ویزا در مقابل دفاتر ثبت نام در آبادان و خرمشهر را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه، تقاضا بیش از ظرفیت صدور ویزا سبب ازدحام در دفاتر ثبت نام آبادان شده است.

تحقیقات میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است ویزایی که قرار بود ظرف ۷۲ ساعت برای زایران  صادر شود، با ۶ تا ۸ روز معطلی برای صدور مواجه است و ازدحام در دفاتر، سبب هرج و مرج شده است.

زائران متقاضی دریافت ویزا در این باره به خبرنگار مهر گفتند: کسی پاسخگوی این دیرکرد نیست و روزهاست مدارک خود را تحویل داده ایم اما از ویزا خبری نیست.  

نماینده حج و زیارت در آبادان با انتقاد از حضور متقاضیان دریافت ویزا از سراسر کشور در این شهر گفت: قرار بود در این دفتر روزانه سه تا چهار هزار ویزا برای مردم آبادان و خرمشهر صادر شود اما با افزایش جمعیت صدور ویزا به تاخیر افتاده است.

هوشنگ دشتی افزود: در روزهای اخیر با حجم زیادی از زائرانی مواجه شدیم که با تصور اینکه عبور از مرز رایگان و بدون نیاز به ویزا اعلام شده راهی مرز شلمچه شده اند.

وی اظهار کرد: این موضوع سبب شد تا متقاضیان برای دریافت ویزا به دفاتر صدور مراجعه و ازدحام ایجاد شود.

دشتی تاکید کرد: این مسئله سبب شده تا با صدور سه برابر ظرفیت واقعی ویزا مواجه شویم این در حالی است که  در روزهای گذشته مسئولان به طور دائم تذکر می دادند که زائران بدون ویزا وارد مرزها نشوند.

به گفته وی در آبادان و خرمشهر ۶ دفتر ثبت نام برای صدور ویزا فعالیت دارند.

کد مطلب 4437837

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