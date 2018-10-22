۱۴۷۲ نفر به علت تنگی نفس به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کردند

فرهاد حمزه لویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان مراجعه های افراد به علت تنگی نفس به مراکز درمانی به دلیل باران شب گذشته اهواز و برخی شهرهای استان خوزستان گفت: از شب گذشته تا ساعت هشت صبح امروز یک هزار و ۴۷۲ نفر به علت تنگی نفس به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کردند.

وی افزود: مراجعه این افراد مربوط به کل استان خوزستان نیست و صرفا شامل شهرهای تحت پوشش این دانشگاه است که با علائم تنگی نفس به مراکز درمانی مختلف مراجعه کرده و تحت درمانی قرار گرفتند.

حمزه لویی بیان کرد: اغلب بیماران به صورت سرپایی درمان شده اند ولی ۳۱ نفر در بخش و هشت نفر در بخش های ویژه بیمارستانی تحت درمان قرار گرفته و بستری شده اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: البته از قبل برنامه ریزی لازم برای مقابله با این موج مراجعه بیماران در مراکز درمانی این دانشگاه به رسم هر ساله صورت گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با اولین بارش باران پائیزی در اهواز و اغلب شهرهای صنعتی، موجی از بیماران با علائم تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه می کنند. منشا این تنگی نفس گفته می شود از فعالیت های تاسیسات نفتی استان خوزستان است.