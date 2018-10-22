  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

شهردار شادگان خبر داد:

بسیج امکانات شهرداری شادگان برای رفع آب‌گرفتگی معابر شهری

بسیج امکانات شهرداری شادگان برای رفع آب‌گرفتگی معابر شهری

شادگان- شهردار شادگان از بسیج امکانات شهرداری برای رفع آب‌گرفتگی معابر این شهر خبر داد.

حسن مزبانی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش کامل شهرداری در موضوع کمک به رفع آب گرفتگی معابر، خیابان‌ها و کوچه های شهر اظهارکرد: پس از اعلام ستاد مدیریت بحران و اداره هواشناسی مبنی بر در پیش داشتن بارندگی های شدید ضمن تشکیل ستاد مدیریت بحران در این شهرداری نسبت به بسیج تمامی نیروهای و امکانات اقدام کردیم.

وی با اشاره به آب گرفتگی معابر، خیابان ها و کوچه ها افزود: در حال حاضر تمامی نیروهای ما اعم از کارگران واحدهای تابع همچون خدمات شهری، عمرانی، فضای سبز، موتوری برای کمک به شهروندان و رفع آبگرفتگی معبر ، خیابانها و کوچه ها در حال تلاش هستند.

مزبانی پور در پایان گفت: در حال حاضر نیروهای خدمات شهری این شهرداری تمام تلاش خود را برای رفع هرگونه آب‌گرفتگی در سطح مناطق شهری انجام می‌دهند.

کد مطلب 4437858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها