حسن مزبانی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش کامل شهرداری در موضوع کمک به رفع آب گرفتگی معابر، خیابان‌ها و کوچه های شهر اظهارکرد: پس از اعلام ستاد مدیریت بحران و اداره هواشناسی مبنی بر در پیش داشتن بارندگی های شدید ضمن تشکیل ستاد مدیریت بحران در این شهرداری نسبت به بسیج تمامی نیروهای و امکانات اقدام کردیم.

وی با اشاره به آب گرفتگی معابر، خیابان ها و کوچه ها افزود: در حال حاضر تمامی نیروهای ما اعم از کارگران واحدهای تابع همچون خدمات شهری، عمرانی، فضای سبز، موتوری برای کمک به شهروندان و رفع آبگرفتگی معبر ، خیابانها و کوچه ها در حال تلاش هستند.

مزبانی پور در پایان گفت: در حال حاضر نیروهای خدمات شهری این شهرداری تمام تلاش خود را برای رفع هرگونه آب‌گرفتگی در سطح مناطق شهری انجام می‌دهند.