بن سلمان با خاشقجی لحظاتی قبل از مرگ وی تماس داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ینی شفق در گزارشی اعلام کرده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دقایقی قبل از مرگ جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، بصورت تلفنی با وی گفتگو کرده و از او خواسته تا به عربستان بازگردد اما خاشقجی با این خواسته بن سلمان مخالفت کرده است.

به نوشته این روزنامه مخالفت خاشقجی با پیشنهاد بن سلمان دلیل قتل وی بوده است.

روزنامه ینی شفق پیش از اقرار عربستان سعودی به قتل خاشقجی، اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ترکیه اسناد کاملی از شکنجه و قتل خاشقجی در اختیار دارند.

در همین رابطه قرار است فردا سه شنبه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، حقایق جدیدی را در مورد قتل خاشقجی افشا کند.

از سوی دیگر میدل ایست آی امروز دوشنبه در گزارشی عنوان داشت که «ماهر عبدالعزیز مطرب» یکی از افسران امنیتی سعودی که اغلب با ولیعهد سفر می‌کند، بخش‌هایی از جسد خاشقجی را داخل چمدان بزرگی جا داده و به عربستان سعودی منتقل کرده است.

به نوشته این رسانه انگلیسی، چمدانی که همراه ماهر عبدالعزیز مطرب بوده در زمان خروج در فرودگاه آتاتورک مورد بازرسی قرار نگرفته است.

دلیل بازرسی نشدن این چمدان آن بود که مطرب از بخش ویژه (وی آی پی) فرودگاه آتاتورک استفاده کرده و پرواز وی پیش از آنکه هشداری از سوی نهادهای امنیتی ترکیه در این رابطه داده شود فرودگاه را ترک کرده است.

این در حالی است که منابع سعودی که نامشان فاش نشده، به رسانه‌ها گفته‌اند جسد خاشقجی داخل فرشی پیچیده شد و به یک همدست محلی داده شد تا نابود شود.