کتابهای ادبی عاشورایی تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عموی نمایشگاه بزرگ " فرهنگ عاشورا " ، رضا رسولی دبیر بخش ادبیات داستانی این نمایشگاه دراین باره گفت : همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه بزرگ " فرهنگ عاشورا " ، کتاب های برتری که با موضوع عاشورا و حماسه حسینی در قالب ادبیات داستانی اعم از " رمان ، داستان بلند و مجموعه داستان نگارش و انتشار یافته باشد ، معرفی و از نویسندگان آنها تقدیر می شود .

این نمایشگاه به همت معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شهرداری تهران و جهاد دانشگاهی ( واحد تهران ) در نیمه اول اسفند ماه در بخشهای مختلف : هنرهای نمایشی - تجسمی ، علمی - پژوهشی ، کتاب و نرم افزار رایانه ای ، کودک و نوجوان ، جوان و بخش پیامبر اعظم ( ص ) برگزار خواهد شد .

نویسندگانی که آثار آنها به صورت کتاب چاپ شده و یا در نشریات درج گردیده است حداکثر تا 18 بهمن ماه مهلت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال کنند.