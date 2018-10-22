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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

فرماندار جویبار:

یک میلیارد تومان برای تکمیل سیکاپل لازم است

یک میلیارد تومان برای تکمیل سیکاپل لازم است

جویبار - فرماندارجویبار اعتبار لازم برای اتمام ساخت پل تاریخی سیکاپل را یک میلیارد تومان بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اسد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی ساخت سیکا پل با اعلام اینکه ۵۰ درصد ساخت پل به اتمام رسیده است، گفت: برای اتمام کامل سیکا پل به اعتباری حدودیک میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه سیکا پل را ه ارتباطی روستاهای مختلف منطقه به جویبار بوده است ، اظهار داشت: سالهای زیادی از تخریب پل تاریخی سیکا پل می گذرد و ساخت پل جدید نیز عملیات اجرایی و سازه ای آن نیز در زمان مقرر به اتمام نرسید.

فرماندار جویبارزمان تخریب پل تاریخی سیکا پل را سال ۸۹ بیان کرد و افزود: ادامه روند ساخت پل جدید از راه و شهرسازی به بنیاد مسکن محول شده است و طبق قول مدیر کل بنیادمسکن مازندران زمان بهره برداری سیکا پل پایان سال ۹۷ خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارهای سخت پروژه در قسمت پایینی پل به اتمام رسیده و در این پل ۱۴ شاه تیر نیاز است که ۸ شاه تیر ساخته شده و تا پایان آبان ماه نصب خواهد شد.

فرماندار جویبار بیان داشت : ۳۴۵ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی برای این طرح در نظر گرفته شده که در حال پیگیری تحصیص اعتبار از محل اعتبارات حوادثی نیز خواهیم بود.

کد مطلب 4437915

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