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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۸

معاون اداره کل میراث فرهنگی گلستان خبر داد:

بازدید رایگان از موزه زمین‌شناسی شهرستان گرگان

بازدید رایگان از موزه زمین‌شناسی شهرستان گرگان

گرگان- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان گفت: بازدید از موزه زمین‌شناسی شهرستان گرگان به مناسبت پنجمین سالگرد افتتاح این مجموعه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان سارا اخوت اظهار کرد: در تاریخ سه‌شنبه الی پنجشنبه، یکم تا سوم آبان ماه امسال بازدید از این موزه رایگان است.

وی افزود:  موزه سنگ آمتیست اولین موزه خصوصی استان گلستان است  که دربرگیرنده انواع سنگ‌های قیمتی و تزئینی داخلی و خارجی به‌صورت تراش‌خورده و طبیعی، مجموعه‌ای از کانی‌ها و فسیل‌های موجود از بیش از ۲۵ کشور دنیا که دارای  سن‌های یک تا ۴۰۰ میلیون ساله است.

اخوت تصریح کرد: موزه تخصصی سنگ و گوهرشناسی آمیتیست با مدیریت مصطفی براتیان مهرماه سال  ۹۵ افتتاح شد.

ولی افزود: ساعت بازدید از این موزه در دو نوبت صبح ۸ الی ۱۳ و عصر ۱۶ الی ۲۰ است.

کد مطلب 4437928

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