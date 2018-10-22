به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان سارا اخوت اظهار کرد: در تاریخ سه‌شنبه الی پنجشنبه، یکم تا سوم آبان ماه امسال بازدید از این موزه رایگان است.

وی افزود: موزه سنگ آمتیست اولین موزه خصوصی استان گلستان است که دربرگیرنده انواع سنگ‌های قیمتی و تزئینی داخلی و خارجی به‌صورت تراش‌خورده و طبیعی، مجموعه‌ای از کانی‌ها و فسیل‌های موجود از بیش از ۲۵ کشور دنیا که دارای سن‌های یک تا ۴۰۰ میلیون ساله است.

اخوت تصریح کرد: موزه تخصصی سنگ و گوهرشناسی آمیتیست با مدیریت مصطفی براتیان مهرماه سال ۹۵ افتتاح شد.

ولی افزود: ساعت بازدید از این موزه در دو نوبت صبح ۸ الی ۱۳ و عصر ۱۶ الی ۲۰ است.