تامین و توزیع روزانه ۸۵۰۰ مترمکعب آب در مرزهای سه گانه اربعین

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در شلمچه، جواد خادمی ظهر امروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده وزارت نیرو در طی سالهای گذشته در مرزهای خروجی جمهوری اسلامی در دو بخش قابل بیان است، گفت: بخش نخست شامل ارائه خدمات پایدار و مداوم در قالب خط انتقال آب به مرزهای خروجی شلمچه و چذابه، روشنایی تمامی پارکینگ ها و مواکب مستقر است و دیگری خدمات خاص اربعین است که در مرزهای شلمچه و چذابه و مهران ارائه می شود.

وی، استقرار حدود ۸۵ دستگاه تانکر آب رسان سیار از سراسر شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در شلمچه و چذابه را یادآور شد و افزود: در مرزهای سه گانه به طور تفکیک سه دستگاه نمایش بهداشت آب مستقر کرده ایم ضمن آنکه حدود ۴۰۰ نفر از همکارانمان به زائران خدمات می دهند.

خادمی با اشاره به تامین و توزیع روزانه هشت هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب در مرزهای سه گانه اظهار کرد: از این میزان آب، چهار هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب در شلمچه (قابل افزایش تا هفت هزار متر مکعب)، هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب در چذابه ( قابل افزایش تا هزار و ۸۰۰ متر مکعب) و دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب در مهران تامین و توزیع می شود.

جانشین قرارگاه اربعین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از استقرار حدود ۳۵ دستگاه تانکر آبرسان سیار در مرز مهران خبر داد و تصریح کرد: این کار به طور روزانه انجام می شود ضمن اینکه تاکنون همکاران ما در آب منطقه ای کشور حدود پنج میلیون بطری آب را در میان زائران اربعین در مرزهای سه گانه توزیع کرده اند.

خادمی گفت: در مرزهای سه گانه شلمچه، چذابه و مهران سه دستگاه بسته بندی آب جرعه ای مستقر کرده ایم که در مجموع دستگاه ها به طور روزانه ۱۵۰ هزار لیوان ۲۵۰ سی. سی آب تولید می کنند.

وی همچنین از احداث ۱۵۰ چشمه حمام در مرزهای سه گانه خبر داد و افزود: در عراق نیز بر اساس تقسیم کاری که میان قرارگاه اربعین وزارت نیرو و شرکت آب و فاصلاب انجام شده، خدمات قابل ملاحظه ای به زائران در شهرهای کربلا، نجف اشرف، سامرا و کاظمین توسط شرکت آب و فاضلاب تهران ارائه می شود، کار تامین و توزیع آب بسته بندی توسط شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در شهر کاظمین و در نجف اشرف، سامرا و کاظمین توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران صورت می گیرد.

وی با اشاره به ارائه خدمات آبرسانی و حمام و توزیع پنج میلیون بطری آب معدنی در عراق اظهار کرد: خط غدیر که شهرهای آبادان، خرمشهر و مرز چذابه را پوشش می دهد، مشکل پائین بودن دبی آب در چذابه پائین تر بوده است اما آن آبی که ما برای زائران تامین می کنیم از شوش است که آبی بسیار باکیفیت و خوب است، در زمان حاضر خط پس از اتمام شستشو وارد مدار و آماده بهره برداری است، خوشبختانه در تامین آب مورد نیاز برای زائران هیچ مشکلی نداریم.

جانشین قرارگاه اربعین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: به طور حتم وزارت نیرو از مرزهای سه گانه تا کربلا و به عکس در کنار زائران اباعبدالله الحسین است.

خادمی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: یکی از کارهای پایداری که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به انجام رسانده و مقام عالی وزارت نیز بر آنها تاکید دارد، بحث جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در مرزهای شلمچه و چذابه است لذا همکاران ما در اهواز به دلیل طراحی و جانمایی از پیش انجام شده امسال شبکه فاضلاب چذابه را با اعتبار حدود ۳ میلیارد تومان راه اندازی کردند، همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان همچنین شبکه آبرسانی به مواکب را با صرف حدود ۲.۵ میلیارد تومان به انجام رساندند.