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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

رئیس اداره فرش دستباف شمال کرمان:

بازار فرش دستباف کرمان در رکود به سر می برد

بازار فرش دستباف کرمان در رکود به سر می برد

کرمان - رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن وتجارت شمال استان کرمان از رکود بازار فرش دستباف کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در کمیته فرش دستباف استان کرمان اظهار داشت: در زمان تحریم فرش دستباف ایران جزو اولین کالاهای بود که توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت.

وی افزود: مرکز ملی فرش ایران در این راستا یک شکایت تنظیم کرد و به دادگاه بین المللی لاهه فرستاده شد مبنی بر اینکه فرش دستباف ایران جزو هنر، صنعت و تمدن یک کشور است و نباید تحریم شود و امیدواریم در دادگاه پیروز شویم.

اسلامی بیان کرد: باید به صورتی برنامه ریزی کنیم که تولید با کیفیت قالی و صادرات در این زمینه داشته باشیم.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بازارهای اروپایی اشباع از قالی کرمان هستند و به همین دلیل نمی توانیم قالی کرمان را به آنجا صادر کنیم و کشورهای عربی و حاشیه خلیجه فارس به صورت ضمنی ما را مورد تحریم قرار داده اند.

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان تاکید کرد: با توجه به همه این مشکلات می خواهیم برای اینکه بازار قالی دستباف کرمان رونق پیدا کند مجبوریم از خود مشتری های داخل کشور استفاده کنیم.

 اسلامی  افزود: به دنبال این هستیم تسهیلاتی برای خرید فرش دستباف کرمان به صورت اقساط برای مردم فراهم کنیم.

وی گفت: فروش اقساطی قالی دستباف کرمان در سطح استان توسط تعاونی های روستایی و در شهر کرمان توسط تعاونی شهری  انجام می شود و اگر کارها به خوبی انجام شود می توانیم این طرح را از اواخر آبان ماه سال جاری اجرایی کنیم.

 رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان کرد: در کل قالی کرمان و دیگر فرش ها  در حال رکود است.

وی گفت: دلیلی  صادرات ما افزایش پیدا کرده به کاهش ارزش پول است.

کد مطلب 4438067

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