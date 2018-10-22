بازار فرش دستباف کرمان در رکود به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در کمیته فرش دستباف استان کرمان اظهار داشت: در زمان تحریم فرش دستباف ایران جزو اولین کالاهای بود که توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت.

وی افزود: مرکز ملی فرش ایران در این راستا یک شکایت تنظیم کرد و به دادگاه بین المللی لاهه فرستاده شد مبنی بر اینکه فرش دستباف ایران جزو هنر، صنعت و تمدن یک کشور است و نباید تحریم شود و امیدواریم در دادگاه پیروز شویم.

اسلامی بیان کرد: باید به صورتی برنامه ریزی کنیم که تولید با کیفیت قالی و صادرات در این زمینه داشته باشیم.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بازارهای اروپایی اشباع از قالی کرمان هستند و به همین دلیل نمی توانیم قالی کرمان را به آنجا صادر کنیم و کشورهای عربی و حاشیه خلیجه فارس به صورت ضمنی ما را مورد تحریم قرار داده اند.

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان تاکید کرد: با توجه به همه این مشکلات می خواهیم برای اینکه بازار قالی دستباف کرمان رونق پیدا کند مجبوریم از خود مشتری های داخل کشور استفاده کنیم.

اسلامی افزود: به دنبال این هستیم تسهیلاتی برای خرید فرش دستباف کرمان به صورت اقساط برای مردم فراهم کنیم.

وی گفت: فروش اقساطی قالی دستباف کرمان در سطح استان توسط تعاونی های روستایی و در شهر کرمان توسط تعاونی شهری انجام می شود و اگر کارها به خوبی انجام شود می توانیم این طرح را از اواخر آبان ماه سال جاری اجرایی کنیم.

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان کرد: در کل قالی کرمان و دیگر فرش ها در حال رکود است.

وی گفت: دلیلی صادرات ما افزایش پیدا کرده به کاهش ارزش پول است.