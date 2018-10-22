به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی با اشاره به سطح بالای همکاری بین بخشی در ارتباط با مسائل تالاب گندمان در شهرستان بروجن گفت: با همت حفاظت محیط زیست و همکاری آتش نشانی شهر بروجن، پوشش گیاهی اطراف چشمه های ورودی ضلع شمالی که در چند سال اخیر به علت خشکسالی رو به خشکی می رفت، آبرسانی و احیاء شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این آبرسانی علاوه بر تقویت پوشش گیاهی، در ترمیم آثار چاله های آتش ایجاد شده توسط گردشگران موثر بود. خشکسالی های اخیر و تغییرات اقلیمی زمینه آسیب به محیط های طبیعی توسط گردشگران را بیش از پیش فراهم کرده است.

احمدی در پایان تصریح کرد: محیط زیست به عنوان سرمایه ملی وعمومی متعلق به همه اقشار و گروه ها و نیز نسل های آتی است که همگان باید از این ثروت خدادادی و میراث طبیعی مراقبت کنند و نقش آموزش و ارتقای دانش و فرهنگ حفظ محیط زیست در نگهداشت این سرمایه ها غیر قابل انکار است.

تالاب بین‌المللی گندمان با یکهزار و ۷۰ هکتار وسعت و ۲ هزار و ۲۱۹ متر ارتفاع از سطح دریا، در نزدیکی تالاب بین‌المللی چغاخور و فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

این تالاب از ۱۰ تالاب برتر پرنده‌نگری ایران و مهم‌ترین زیستگاه‌های جانوری کشور برای اسکان دائم پرندگان بومی و تخم‌گذاری پرندگان مهاجر به شمار می‌رود که در دفتر بین‌المللی تحقیقات پرندگان آبزی «لندن ـ ۱۳۵۲» به ثبت رسیده است.