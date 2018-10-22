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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۷

آب، مرهمی بر زخم‌های گردشگران تالاب گندمان

آب، مرهمی بر زخم‌های گردشگران تالاب گندمان

مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از اقدام مشترک حفاظت محیط زیست و آتش نشانی برای احیای رستنی ها و کاهش خطر آتش سوزی در تالاب گندمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی با اشاره به سطح بالای همکاری بین بخشی در ارتباط با مسائل تالاب گندمان در شهرستان بروجن گفت: با همت حفاظت محیط زیست و همکاری آتش نشانی شهر بروجن، پوشش گیاهی اطراف چشمه های ورودی ضلع شمالی که در چند سال اخیر به علت خشکسالی رو به خشکی می رفت، آبرسانی و احیاء شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این آبرسانی علاوه بر تقویت پوشش گیاهی، در ترمیم آثار چاله های آتش ایجاد شده توسط گردشگران موثر بود. خشکسالی های اخیر و تغییرات اقلیمی زمینه آسیب به محیط های طبیعی توسط گردشگران را بیش از پیش فراهم کرده است.

 احمدی در پایان تصریح کرد: محیط زیست به عنوان سرمایه ملی وعمومی متعلق به همه اقشار و گروه ها و نیز نسل های آتی است که همگان باید از این ثروت خدادادی و میراث طبیعی مراقبت کنند و نقش آموزش و ارتقای دانش و فرهنگ حفظ محیط زیست در نگهداشت این سرمایه ها غیر قابل انکار است.

تالاب بین‌المللی گندمان با یکهزار و ۷۰ هکتار وسعت و ۲ هزار و ۲۱۹ متر ارتفاع از سطح دریا، در نزدیکی تالاب بین‌المللی چغاخور و فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

این تالاب از ۱۰ تالاب برتر پرنده‌نگری ایران و مهم‌ترین زیستگاه‌های جانوری کشور برای اسکان دائم پرندگان بومی و تخم‌گذاری پرندگان مهاجر به شمار می‌رود که در دفتر بین‌المللی تحقیقات پرندگان آبزی  «لندن ـ ۱۳۵۲» به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4438082

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