ضرورت همکاری دفاتر خدمات مسافرتی در معرفی ظرفیت های بوم گردی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر امروز دوشنبه در نشست مشترک با هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان بر لزوم ایفای نقش دفاتر خدمات مسافرتی آذربایجان شرقی در معرفی ظرفیت های بوم گردی و توزیع متوازن سفر در سراسر استان تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه رضایت گردشگران از خدمات یکی از مهم ترین مولفه های توسعه صنعت گردشگری در استان است، می بایست نظارت های لازم از واحدهای مربوطه با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی از واحدهای مربوطه صورت پذیرد تا شاهد افزایش و تداوم تورهای ورودی در استان باشیم.

آبدار با تاکید به نقش موثر دفاتر خدمات مسافرتی در تقویت ظرفیت های بوم گردی و همچنین توزیع سفر در سراسر استان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت مقوله بوم گردی و ظرفیت کم نظیر آذربایجان شرقی در این خصوص، اطلاعات کامل ۲۰۰ مسیر بوم گردی در استان توسط اداره کل فراهم و نقشه جامع آن احصا شده است.

وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان برای رفع موانع و مشکلات مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی تلاش می کند، ادامه داد: بخش عمده ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی باید به تورهای ورودی اختصاص یابد.