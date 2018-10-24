به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی وفا که در جلسه روسای فدراسیونهای ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان سخن می گفت، ضمن قدردانی از حمایت‌های سلطانی فر و معاونین وزارتخانه، به طور ویژه از ژاله فرامریان معاون توسعه منابع و پشتیبانی قدردانی کرد و گفت: وی تحت شرایط خاص ضمن دفاع متعصبانه از کاروان پارالمپیک اعزامی به بازی های اندونزی اعتبارات ما را به موقع پرداخت کردند تا با مشکل مواجه نشویم.

وی درادامه توضیحاتی را پیرامون نتایج کسب شده در بازی های پاارالمپبک 2018 ارائه کرد و گفت: سیاست ما در اعزام به اندونزی کیفی بود و تمام کسانی که با این کاروان همراه شدند، می بایست رکورد سومی را کسب می کردند تا به تیم ملی می پیوستند.

رییس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه ارزیابی های مختلف در خصوص تیم های اعزامی به این رقابتها به پایان رسیده است، افزود: ما در ارزیابی های مان به تیم ها اعلام کردیم که ما به دنبال رکورد زنی هستیم و نباید پشت مدالها پنهان شویم، در این صورت در رویدادهای بعدی با مشکل مواجه خو اهیم شد.

وی همچنین به نتایج کسب شده در اندونزی اشاره کرد و از نتایج به دست آمده در گلبال، شطرنج، شنا، بسکتبال به عنوان استثناهای این دوره از بازی ها نام برد. آنچه که در این دوره از رقابتها به دست آمد، حاصل همراهی کادر فنی مجرب و پرهیز از حواشی بود.

خسروی وفا در پایان گفت: بسیار خوشحالم چهلمین سال پیروزی انقلاب را در حالی جشن می گیریم که در ورزش اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است.

لازم به ذکر است در ابتدای این نشست اشرفی دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک گزارشی را در خصوص بازی های 2018 ارائه کرد.