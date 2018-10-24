محمد مهدی ذاکری در خصوص نامه فدراسیون جهانی جودو به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود فدراسیون جهانی از اتفاقات داخلی ایران خبر دارد، درست به نظر نمی‌رسد که اگر چنین بود به هیچ عنوان به خود اجازه ارسال نامه تهدید آمیز نمی‌داد.

وی ادامه داد: اگر فدراسیون جهانی متوجه اتفاقات داخلی بود و اخبار رسانه‌ها را پیگیری می‌کرد، به خوبی می‌دانست که این قانون با وجود مخالفت دولت، توسط وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت ملزم به اجرای آن است. فکر می‌کنم این جریان تصویب و اجرای قانون در همه کشورها انجام شود و کار جدیدی نیست. به همین دلیل معتقدم ارسال این نامه از سوی فدراسیون جهانی به تهران کاری نادرستی بوده است.

این ملی پوش پیشین جودو افزود: تصویب این قانون ضربه بزرگی به بدنه دولت است، چرا که عده زیادی از مدیران با تجربه خود را از دست می‌دهد، ولی تصویب شده و همه باید تابع آن باشند. قوه قضائیه نیز پیگیر اجرای آن است و فدراسیون‌های ورزشی نیز باید آن را اجرا کنند.

ذاکری با بیان اینکه نمی‌توان در گفتگو با رسانه‌ها چیزی را مطرح و در عمل چیز دیگری را اجرا کرد اظهار داشت: محمد درخشان سالهاست در جودو کشور حضور دارد و با سرمایه این کشور در نهادهای بین المللی شناخته شده و رشد کرده است. جامعه جودو انتظار داشت که پدرخوانده جودو با درایت بیشتری کار را دنبال می‌کرد و اجازه نمی‌داد که چنین مباحثی مطرح شود. متأسفانه مواردی را مطرح می‌کنند که برای مردم قابل قبول است، ولی آنها که دستی در آتش دارند نمی‌توانند چنین بحثی را قبول کنند.

وی ادامه داد: کسی نمی‌تواند و نباید به خود اجازه دهد که ورزش ایران را تهدید کند. آن طور که من متوجه شدم تقریباً ۱۳ فدراسیون درگیر این موضوع هستند و هر کس نمی‌تواند به سبک و سیاق خود با آن برخورد کند. بدون شک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پاسخ مناسبی به این نامه‌ها خواهند داد.

کارشناس جودو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این داستان که «مذاکره می‌کنیم و نگران نباشید، مشکل را من حل می کنیم» بیشتر به فشار آوردن به وزارت ورزش برای کسب امتیاز می‌ماند تا بخواهند فرد مورد نظر خود را به وزارت ورزش برای سرپرستی تحمیل کنند. این که بگویند ما قبلاً مشکلات این چنینی را رفع کرده و اکنون نیز همین کار را می‌کنیم، قدیمی شده است. اگر قرار بود کمک کنند اجازه نمی‌دادند کار به اینجا برسد. متأسفانه باند بازی معضل بزرگ جودو ایران در سالهای اخیر بوده است.

ذاکری در پایان گفت: درخشان انسان قابل احترامی است و بخاطر خدماتی که برای جودو انجام داده در جایگاه ویژه ای بین اهالی جودو قرار دارد. وی فرد با تجربه‌ای است که می‌تواند در هیأت رئیسه و یا به عنوان مشاور همانند قبل به جودو ایران خدمت کند. ولی برخی رفتارها نشان می‌دهد که «اگر رئیس باشم، کمک می‌کنم و اگر رئیس نباشیم من نیستم» آن زمان است که با این نوع رفتار، جودو مشکلات زیر پوستی را تجربه خواهد کرد که بررسی سوابق جودو در ۴ سال گذشته به خوبی موضوع را ثابت می‌کند ولی باید با همدلی از این بحران بسلامت عبور کرد.

* محمد بیرامی