خودروی مفقودی کنسولگری‌ سعودی پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن‌بی‌سی نیوز، پلیس ترکیه اعلام کرد که خودروی دیپلماتیکی را در یکی از پارکینگ‌های استانبول رها شده پیدا کرده است که به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر تعلق دارد.

این خودرو که در یک پارکینگ خصوصی در استانبول کشف شده است، با اتومبیلی که روز قتل «جمال خاشجی» روزنامه‌نگار منتقد ریاض در بیرون از ساختمان کنسولگری این کشور بود، تطابق دارد.

این درحالیست که دادستان کل عربستان سه شب گذشته علیرغم انکارهای قبلی، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جمال خاشقجی بر اثر درگیری در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است.