پیش بینی وزش باد شدید و رگبار/ احتمال بارش های پراکنده در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، کبری رفیعی بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: مهران امروز بیشینه دمایش ۳۱ درجه و کمینه دمایش ۲۱درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی در خصوص پایانه مرزی شلمچه نیز گفت : رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید و غبار محلی برای این مرز پیش بینی شده و شلمچه امروز دمایی بین ۲۳ تا ۳۰ درجه سانتی گراد را تجربه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش وضعیت جوی کرمانشاه نیز همانند مهران پیش بینی شده و در کرمانشاه پیش بینی می شود به تدریج شاهد کاهش ابرها باشیم .

وی افزود: کرمانشاه امروز دمایی بین هفت تا ۲۳ درجه سانتی گراد دارد.

رفیعی در خصوص وضعیت جوی شهرهای نجف و کربلا و کاظمین گفت: آسمان این شهرها قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده خواهد بود و برای نجف دمای هوا ۲۰ تا ۳۱ درجه سانتی گراد ، کربلا بین ۲۱ تا ۳۳ درجه سانتی گراد و برای کاظمین کمینه دمای ۲۱ و بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی گرادی پیش بینی می شود.