بالگرد نیروهای آمریکایی در ولایت «لوگر» افغانستان سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، منابع خبری اعلام کردند که یک فروند بالگرد ترابری نیروهای آمریکایی و ناتو در ولایت «لوگر» هدف حمله طالبان قرار گرفته و سقوط کرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، بالگرد مذکور در جریان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغانستان در شهرستان «خروار» این ولایت هدف حمله مسلحانه طالبان قرار گرفته است.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در این خصوص گفت: طالبان بالگرد نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده که تعدادی از نظامیان آمریکایی نیز بر اثر سقوط آن کشته شده‌اند.

گفتنی است که اوایل ماه جاری نیز طالبان یک فروند هواپیمای ای سی-۱۳۰ ارتش آمریکا در ولایت ننگرهار را هدف قرار دادند که چندین کشته و زخمی برجا گذاشت.