واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه ۹۷ تهران به اتاق بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، برگزاری فرآیند انتخاب و اعلام صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال ۹۶ که به اتاق بازرگانی تهران واگذار شده بود، آن‌قدر تجربه مثبتی بود تا امسال نیز دولت در تصمیمی مشابه، اجرا و برگزاری این فرآیند را مجدداً به پارلمان بخش خصوصی پایتخت بسپارد.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که سال گذشته مسوول دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در اتاق بود، با اعلام این خبر که در سال ۹۷ نیز مانند سال گذشته این مسوولیت به اتاق بازرگانی تهران سپرده شده است، گفت: با توجه به برگزاری مناسب و حرفه‌ای فرآیند انتخاب و همایش معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال گدشته توسط اتاق تهران، امسال نیز طی هماهنگی با استانداری تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مسوولیت بررسی مستندات و مدارک جهت انتخاب صادرکننده نمونه استان و برگزاری این همایش به اتاق تهران واگذار شده است.

لاهوتی افزود: دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به زودی فعالیت خود را در اتاق بازرگانی تهران آغاز خواهد کرد و طی فرآیندی مدون و حرفه‌ای، وضعیت صادرات بنگاه‌های استان تهران را مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهد و با انتخاب برترین‌های این حوزه، در همایشی آنان را معرفی کرده و مورد تقدیر قرار می‌دهد.

در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران سال ۹۶ که ۱۳ آذرماه از سوی اتاق تهران برگزار شد، ۱۷ صادرکننده که حایز بالاترین رتبه در شاخص‌های مدنظر دبیرخانه شده بودند به عنوان صادرکننده برتر انتخاب و معرفی شدند. ضمن این که سه صادرکننده دیگر نیز که رتبه‌هایی بسیار نزدیک به صادرکنندگان برتر داشتند، شایسته تقدیر شناخته شده و معرفی شدند.