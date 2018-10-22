به گزارش خبرگزاری مهر، عمران‌خان نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در مصاحبه با ایندیپندنت اعلام کرد: مرگ جمال خاشقجی را شوک آور است.

نخست وزیر پاکستان در جریان اولین مصاحبه خود با یک رسانه خارجی ۲ ماه پس از احراز این تصدی در این خصوص اعلام کرد: آنچه که در ترکیه روی داد، شوک آور است. من چه می‌توانم بگویم؟ این برای همه ما شوک آور بود؛ اما این قضیه به کنار، اما ما یک کشور ۲۱۰ میلیون نفری هستیم و بدترین بحران بدهی در تاریخ‌ مان را داریم.

وی درباره شرکتش در کنفرانس سرمایه‌گذاری ریاض افزود: ما نیازمند پول هستیم؛ بنابراین تا زمانی که وام نگیریم یا از خارج سرمایه‌ گذاری در ما نشود، مشکلات واقعی خواهیم داشت.

عمران خان در ادامه گفت: من احتمالا با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در روزهای آینده دیدار خواهم کرد. آنها گفته‌ اند که او در یک درگیری کشته شده و این چیزی است که من شنیده‌ ام. من منتظر توضیحات نهایی می‌ مانم. مسببان این مسأله باید مجازات شوند.