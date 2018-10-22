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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

واکنش سائرون به موضع گیری خصمانه ایاد علاوی

واکنش سائرون به موضع گیری خصمانه ایاد علاوی

یکی از نمایندگان سائرون به موضع گیری رئیس ائتلاف الوطنیه مبنی بر اینکه سائرون و فتح پست های وزارتی را میان خود تقسیم کرده اند، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع وابسته به ائتلاف سائرون به موضع گیری ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه مبنی بر اینکه سائرون و الفتح پست های وزارتی مهم را میان خود تقسیم کرده اند، واکنش نشان داد.

حمدالله الرکابی نماینده ائتلاف سائرون گفت: موضع ائتلاف سائرون و رویکرد مقتدا صدر رهبر جریان صدر کاملا روشن است؛ ما آزادی عمل کامل به عادل عبدالمهدی برای انتخاب کابینه داده ایم. این موضع ثابت و غیرقابل تغییر است. هر فردی حق دارد که هرگونه که صلاح می داند اظهار نظر کند.

شایان ذکر است که ایاد علاوی امروز دوشنبه مدعی شده بود که سائرون و الفتح پست های وزارتی را میان خود تقسیم کرده اند.

کد مطلب 4438280

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