امدادرسانی به ۲۰۰ حادثه دیده در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر اردبیل، رامین معبودی با اعلام این خبر افزود: در این مدت ۱۷۲ نفر در حوادث جاده ای، ۲۳ نفر در حوادث کوهستان و پنج نفر به دلیل ریزش آوار و حوادث کارگاهی و صنعتی دچار حادثه شده بودند.

وی با بیان اینکه در این حوادث ۱۰۲ نفر مصدوم شده بودند، تصریح کرد: از این تعداد ۹۸ نفر در حوادث جاده ای و چهار نفر نیز به دلیل ریزش آوار و حادثه صنعتی و کارگاهی مصدوم شده بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یادآور شد که از این تعداد نیز ۲۲ نفر به مراکز درمانی انتقال و ۱۴ نفر به صورت سرپایی توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان امدادرسانی شدند.

معبودی اضافه کرد: جمعیت هلال احمر استان اردبیل در این مدت با به کارگیری ۵۸ تیم عملیاتی، ۲۱۸ نیروی عملیاتی، ۴۶ دستگاه خودروی آمبولانس، ۳۷ دستگاه خودروی ست نجات، سه دستگاه خودروی کمک دار سبک، سه ست هیدرولیک نجات و یک سیستم اطفای حریق به امدادرسانی پرداختند.