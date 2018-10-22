تصاویر هوایی از مهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مهران در جنوب استان ایلام در ایام اربعین مملو از جمعیت می شود، روز دوشنبه نیز این مرز مثل روزهای گذشته میزبان هزاران زائر از سراسر کشور برای رفتن به کربلا بود.

امروز حدود ۷۸ هزار نفر از این مرز تردد داشته اند.