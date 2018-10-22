  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۸

ببینید؛

تصاویر هوایی از مهران

تصاویر هوایی از مهران

ایلام-مرز مهران این روزها میزبان هزاران زائر حسینی از سراسر کشور است.

دریافت 11 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مهران در جنوب استان ایلام در ایام اربعین مملو از جمعیت می شود، روز دوشنبه نیز این مرز مثل روزهای گذشته میزبان هزاران زائر از سراسر کشور برای رفتن به کربلا بود.

امروز حدود ۷۸ هزار نفر از این مرز تردد داشته اند.

کد مطلب 4438349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها