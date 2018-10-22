خدمت رسانی مبلغان فرهنگی به زائران پیاده امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حجت گنابادی نژاد در جمع مبلغان دینی قرارگاه فرهنگی زائرین پیاده دهه آخر صفر اظهار کرد: در دوره‌ای قرار داریم که فرصت زندگی ما به مکتب اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی گره‌ خورده و انقلاب عرصه‌هایی ممتاز و بی‌نظیر برای خدمت به مردم فراهم کرده است.

وی ادامه داد: باور به مسجد و روضه، اعتکاف و پیاده‌روی و زیارت حرم مطهر رضوی در مسیر دلبستگی‌هایی است که می‌تواند افراد را در مسیر کمال قرار دهد، برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید مسیر مشترکی انتخاب شود.

گنابادی نژاد حضور زائران پیاده در دهه آخر صفر را فرصت مغتنمی برای روشنگری و هدایت جامعه به سمت معنویت دانست و عنوان کرد: از فرصت حضور زائرین پیاده‌ای که از راه‌های دور و نزدیک، با تحمل مشقت‌های فراوان به زیارت علی بن موسی‌الرضا(ع) مشرف می‌شوند، باید حداکثر بهره‌برداری انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و مدون برای میزبانی از زائرین پیاده افزود: دانسته‌های دینی زائران پیاده یکسان نیست، از این‌ جهت نیاز است مبلغان فرهنگی فعالانه در کنار زائران پیاده امام رضا(ع) خدمت‌رسانی ‌کنند، شرایط مناسب بهره‌مندی از ظرفیت تبلیغی بانوان مبلغ نیز باید فراهم شود.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: زمانی که یک مبلغ فرهنگی در تمام‌ مسیر همراه با زائران پیاده باشد و فعالیت‌های تبلیغی و روشنگری ارائه کند، حداکثر تأثیرگذاری حاصل می‌شود. برای افزایش تأثیرگذاری خدمات فرهنگی مبلغان فرهنگی باید فعالانه در کنار زائران پیاده امام رضا(ع) خدمت‌رسانی کنند.

وی تصریح کرد: باید زنده نگه ‌داشتن یاد و آرمان‌های شهدا در اولویت خدمت‌رسانی فرهنگی و معنوی به زائران پیاده امام رضا(ع) قرار گیرد.