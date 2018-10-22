اعزام تیم ۵۶نفره هلال احمرخراسان رضوی به مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی احمدی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری طرح همسفران خورشید اظهارکرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از خراسان رضوی یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با ۹ نفر، ۲۵ کارشناس هلال احمر، ۱۲ نیروی امدادونجات، ۳ نفر نیروی ارتباطات و ۴ نفر نیروی روابط عمومی به منظور ارائه خدمات به زائران حسینی راهی عراق شدند.

وی افزود: در کربلا۱۵ پایگاه، کاظمین ۳ پایگاه، سامرا یک پایگاه و جاده نجف به کربلا ۶ پایگاه فعال است و ۲۰۰ تن دارو از مرز مهران وارد عراق شده و ۳۰۰ پزشک،۱۵۰ پرستارخواهر،۱۰۰ پرستار برادر و ۱۳۰ رابط عرب زبان حاضر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: مرز دوغارون سال گذشته پذیرایی ۲۳هزار زائر افغانی بود که امسال این تعداد به ۴۵ هزار نفر افزایش یافته است. به منظور حفظ سلامت زائران در پایگاه امدادونجات دو غارون با ۳۰ پزشک و نیروی امدادگر حضور دارند تا از ورود بیماری و ویروس احتمالی به کشور جلوگیری شود.

احمدی با اشاره به خدمت رسانی هلال احمر به زائران پیاده امام هشتم(ع) گفت:طرح همسفران بهشت یک روز پس از اربعین حسینی آغاز می شود و تا یک روز پس از شهادت امام رضا(ع) ادامه می یابد و در طول ایام دهه شفاعت ۳۵ پایگاه ثابت امدادونجات بین شهری و ۱۱۰ پایگاه سیار فعال است.

وی گفت: سال گذشته ۱۱۷۶ پزشک، پرستار و نیروی امدادگر و نجاتگر در این طرح حاضر بودند وامسال تلاش شده این تعداد افزایش بیش از ۱۰ درصدی داشته باشد و از نیروهای داوطلب نیز استفاده می شود.