اتخاذ تمهیدات لازم در مرز چذابه با توجه به افزایش جمعیت زائران

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده عصر در جلسه ستاد اربعین قرارگاه چذابه اظهار کرد: با توجه به اینکه پنجشنبه و جمعه مردم برای بازدید در منطقه حاضر و جمعیت بیشتر می شود، باید نسبت به اتخاذ تمهیدات ترافیکی لازم اقدام کرد.

وی افزود: همچنین به تدریج تا آخر هفته موج زائران افزایش پیدا می کند که باید در زمینه استقرار سرویس بهداشتی و حمام تمهیدات لازم فراهم شود.

رئیس قرارگاه اربعین چذابه تصریح کرد: هر سال کمبودها کاهش پیدا می کند و مطمئنا با همکاری و همدلی تمامی نهادها شاهد مشکلات کمتری خواهیم بود.

حسین زاده ادامه داد: شب گذشته با بروز طوفان شاهد بحران بودیم اما با حضور و همکاری همه این بحران حاد خیلی زود حل شد.

وی با بیان اینکه آنچه در توان داریم در راستای برطرف کردن کمبودها به کار می گیریم، خطاب به اعضاء قرارگاه چذابه گفت: با توجه به بارندگی و طوفان پیش بینی شده پیشنهاد می شود که امشب هم به صورت آماده باش فعال باشید.

رئیس قرارگاه اربعین چذابه با اشاره به رایزنی برای استقرار نماینده کمیته بحران در مرز چذابه بیان کرد: سال قبل مشکل اتوبوس ها این بود که موکب ها در مجموعه بودند و دور زدن اتوبوس ها حداقل ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان لازم داشت ولی اکنون از پارکینگ تا پایانه این زمان به پنج دقیقه کاهش پیدا کرده است.

حسین زاده با تأکید بر اینکه باید پیش بینی لازم برای اتوبوس انجام و در صورت نیاز به تعداد آنها افزوده شود، عنوان کرد: با توجه به تعداد ثبت نامی ها افزایش تعداد زائران طی چهار روز آینده دور از انتظار نیست و با حضور مردمی که برای تبرک در منطقه حاضر می شوند، تداخل پیدا می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان گفت: ساماندهی دستفروش ها در مرز چذابه نیز باید با هماهنگی معاون عملیات فرماندهی انتظامی خوزستان انجام شود.