به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی در نود و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با تاکید بر شعار استکبار ستیزی ملت ایران، گفت: آمریکا خود را رئیس جهان تلقی کرده و با آزادی ملت ها مشکل دارد و از همین روی شعارهای انقلابی ما را نافی ماهیت خود می داند.

شعار ملی مبارزه با استکبار تضعیف شده است

وی، گفت: متاسفانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به دلایل مختلف، وجه المصالحه دعواهای سیاسی و جناحی شده و به نظر می آید شعار ملی مبارزه با استکبار تضعیف شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، افزود: این موضوع تا جایی پیش رفت که آیا ما شعار «مرگ بر آمریکا» را سر بدهیم یا خیر؟ و یا بر پرچم اسرائل پا بکوبیم یا نه؟

سردار کشکولی، تصریح کرد: از چند نگاه می توان به این موضوع نگریست. یک نگاه، نگاه دینی است و ما به عنوان مسلمان باید بنا بر تاکیدات دین مبین اسلام در همه مراحل زندگی خود به دنبال مبارزه با سلطه گران باشیم که یکی از قواعد و آموزه های دینی ما است.

وی، ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی دین در حدود ۴۰۰ سال به انزوا رفت و هم قطب شرق و هم قطب غرب نگاه درستی به آن وجود نداشت و دین حذف شده بود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، تصریح کرد: با وقوع انقلاب اسلامی بازگشت و بازایی دینی صورت گرفت، از نگاه انقلابی، خیزش توده مردم با تکیه بر شعار، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی و نه غربی» صورت گرفت و آمریکا با تمام این شعارها چالش دارد.

آمریکا دچار افول شده است

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان سپس از نگاه ملی، عقلی و سیاسی به این موضوع پرداخت و اظهار داشت: از نگاه ملی، عقلی و سیاسی هم دوره بیست و چند ساله حاکمیت آمریکا بر کشور ما چالش هایی داشته است که از نگاه افراد ملی گرا و سیاسی هم محکوم است، اول اینکه دولت ملی مصدق و آیت الله کاشانی توسط آمریکا ساقط شد، با تصویب قانون کاپیتولاسیون، ملت ایران را تحقیر کردند و همه امور کشور در دست سفارت آمریکا و مستشاران نظامی شان بود و این به معنای استیلای کامل و نادیده گرفتن و نابود کردن ایران بود، در جنگ اسرائیل با مسلمانان هم همه هزینه ها از جیب ملت ایران پرداخت می شد.

سردار کشکولی، بیان داشت: با خروج انگلستان از شرق کانال سوئز و حرکت به سمت فلسطین، لقب زشت ژاندارم خلیج فارس را به ما دادند که بعضا به اشتباه بر آن تاکید می شود، ژاندارم خلیج فارس یعنی حافظ منابع آمریکا و غرب در خلیج فارس.

وی سپس بر لزوم حرکت در مسیر آرمان های حضرت امام خمینی (ره) تاکید کرد و افزود: امام راحل به ما فرمود که آمریکا شیطان بزرگ است و ما اگر می خواهیم در خط امام حرکت کنیم باید این گفته را پیش روی خود قرار دهیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع راهپیمایی ١٣ آبان پرداخت و اضافه کرد: نزدیک به ٧٠ سال است که آمریکا به غیر از چپاول، غارت، جنگ، تحریم و ... هیچ چیزی برای ملت ایران به ارمغان نیاورد است و از همین روی لازم است به راهپیمایی ١٣ آبان به عنوان یک کارگاه بصیرت افزایی، دشمن شناسی و استکبار ستیزی بنگریم و همه پای کار بیاییم و به حضور دانش آموزان بسنده نکنیم.

سردار کشکولی، تصریح کرد: امروز خوشبختانه یک تغییر موازنه کلی در جهان صورت گرفته و آمریکا دچار افول شده است و ما امروز تبدیل به قدرتی غیر قابل انکار شده ایم و در منطقه و معادلات جهانی ما نقش تعیین کننده داریم و در لبنان، عراق، سوریه و فلسطین ما پیروز هستیم.