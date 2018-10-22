نصب دوربین و پلاک خوان در پارکینگ های مرز چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی عصر امروز در جلسه ستاد اربعین حسینی قرارگاه چذابه اظهار کرد: قرار بود تا پایان امروز باند جنوبی مواکب در مرز چذابه آسفالت شود ولی از روز گذشته به خاطر بارندگی، یک سوم باند به اندازه ۶۰۰ متر از ضلع جنوبی باقی مانده است؛ نیمه دوم باند جنوبی نیز کامل است اما به دلیل خیس بودن جاده، آسفالت ریزی تعطیل شد.

وی افزود: فعال سازی پارکینگ جنوبی مرز چذابه را در دستور کار داریم تا با توجه به مشکلات پیش آمده در مرز مهران ناشی از وزش باد و تکمیل ظرفیت پارکینگ در این مرز، آمادگی پذیرایی از زائران بیشتر را داشته باشیم.

مسئول کمیته خدمات ستاد اربعین خوزستان تصریح کرد: ظرفیت پارک بین ۱۲ تا ۱۴ هزار خودرو در پارکینگ شمالی مرز چذابه وجود دارد که بالغ بر ۵۰ درصد از ظرفیت آن هنوز خالی است.

صدیقی بیان کرد: تا فردا کار نصب دوربین و پلاک خوان در پارکینگ ها نیز با نصب دو پایه برق به پایان می رسد.

وی عنوان کرد: آماده سازی مسیر ایستگاه های برون شهری را هم داشتیم که محوطه سازی لازم انجام شده و در این مسیر نیز می توان پذیرش داشت.

مسئول کمیته خدمات ستاد اربعین خوزستان ادامه داد: در حوزه خدمات دو مجموعه سرویس بهداشتی در اختیار شهرداری تهران قرار دارد که عملیات بازسازی آنها از فردا شروع و آب از شبکه برای آنها منتقل و نصب می شود.

صدیقی با اشاره به اینکه شب گذشته با وجود نوع سازه های ایجادی، خسارت جانی نداشتیم، گفت: بالاترین تلفات سازه ای را در موکب فولاد داشتیم که ساخت آن به صورت ناایمن بود و فرو ریخت.

وی یادآور شد: از سه بامداد تا ۶ صبح بالغ بر ۳۰ موکب دولتی، نیمه دولتی و مردمی دچار خسارت شدند. همچنین برای اسکان همکاری خوبی از سوی دستگاه ها و مردم صورت گرفت و آبگرفتگی های ایجاد شده در مواکب را با مکنده تخلیه شد.

مسئول کمیته خدمات ستاد اربعین خوزستان با اشاره به اینکه خود مردم از ابتدای صبح کار خدمات رسانی را شروع کردند، اضافه کرد: از امروز صبح بحث قطعی آب از مبدأ مشکلاتی را به وجود آورد و با افزایش تقاضای آب مواجه شدیم ولی با تلاش های صورت گرفته آبرسانی با تانکر انجام شد.

صدیقی عنوان کرد: مردم هویزه و بستان شب گذشته با توجه به طوفان پیش آمده از زائران خواستند تا در خانه های آنها اسکان داده شوند.