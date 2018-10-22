فلسفه انقلاب برای جوانان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در نود و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با تاکید بر اینکه باید از این فضا در راستای حل مشکلات فرهنگی استان استفاده کنیم، اظهار داشت: فرهنگ عمومی مجموعه ارزشها، باورها و عقاید یک جامعه است، از این رو باید در این جلسه فرهنگ و باورهای محلی را بررسی کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه رفتارهای محلی گاهی اوقات اجبارهایی برای جامعه ایجاد میکند، افزود: جامعه عشایری و سنتی ما با خود باورهایی دارد که بخشی از آن خوب است و باید آن را تقویت کرد، مانند فرهنگ تعاون و همکاری که در جوامع سنتی به شکل بسیار خوبی در کشت و کار و ساخت و ساز وجود داشت.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی باید شیوههای تقویت کارهای درست جامعه سنتی را بررسی کند، گفت: بخش دیگر فرهنگ محلی در بحث شیوههای عزاداری و رسوم عروسی مشکلات اساسی دارد که باید در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به مناسبتهای مهم روز ۱۳ آبان مانند تبعید حضرت امام (ره)، شهادت دانشآموزان و تسخیر لانه جاسوسی که هرکدام بحثها و تحلیلهای خاص خود را دارد، بیان کرد: نامگذاری روز ملی استکبارستیزی خیلی با مسما است و باید با همکاری تمامی سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی استان تلاش کرد تا مقدمات لازم برای حضور اقشار مختلف مردم در این روز را فراهم کنیم.
خادمی، خاطرنشان کرد: اکنون که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم نباید تنها به ارائه خدمات بسنده کرد چراکه مناسب نیست.
وی، افزود: ما باید سعی کنیم فلسفه، بحثهای نظری و پایههای انقلاب اسلامی را به درستی تحلیل کنیم که دلایل و اهداف انقلاب اسلامی چه بوده و تاکنون به کدام خواستهها دست پیدا کردهایم.
استاندار لرستان، گفت: این یک فرصت خوب است که پایهها و فلسفه انقلاب اسلامی را برای جوانان، دانش آموزان و دانشجویان تحلیل کنیم و همچنین باید آن را در تریبونهای آزاد تعمیمبخشی کرد تا آنها بهتر با انقلاب اسلامی آشنا شوند.
وی، یادآور شد: در سال جاری کارهای فرهنگی خوبی از جمله نشست بین المللی پیرغلامان و جشنواره موسیقی محلی... در استان انجام شده است.
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