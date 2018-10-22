بن سلمان با شمشیر آغشته به خون در سایت داووس صحرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سعودی از حمله سایبری به سایت نشست داووس صحرا که فردا در ریاض پایتخت عربستان شروع به کار می کند خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ هکرها تصاویری از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حالی که شمیشر آغشته به خون در دست دارد و در برابرش جمال خاشقجی که لباس قرمز رنگی که قربانیان داعش هنگام ذبح شدن بر تن دارند، پوشیده است، گذاشته اند.

این در واقع حامل این پیام است که رژیم سعودی حامی تروریسم در دنیاست.

شایان ذکر است که نشست داووس صحرا قرار است فردا شروع به کار کند اما بسیاری از شرکت ها و شخصیت ها آنرا به دنبال قتل جمال خاشقجی تحریم کرده اند.