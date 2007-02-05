ابراهیم خادم درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در واقع چنین موضوعی به ضعف عملکرد فدراسیون پزشکی، ورزشی بازمی گردد و این درحالی است که جامعه ورزشی کشور اقبال خوبی نسبت به امر ورزش دارد و این تعامل باید توسعه پیدا کند تا ورزشکاران به پزشکان و متخصصان داخلی اعتماد پیدا کنند.

وی افزود: باید پل ارتباطی بین جامعه علاقمند پزشکی کشور و جامعه ورزش برقرارکرد. فدراسیون پزشکی ، ورزشی کشور باید حضوری همه جانبه در عرصه ورزش داشته باشد و پوشش خوبی از تمامی مسابقات ورزشی به عمل بیاورد. در واقع تامین خدمات درمانی ورزشکاران، در نزد ایشان امنیت روانی به همراه خواهد داشت .

نامزد ریاست فدراسیون پزشکی، ورزشی در ادامه تصریح کرد: پیش از این از سوی فدراسیون پزشکی، ورزشی تلاش های بسیاری صورت گرفته تا پوشش پزشکی خوبی از مسابقات به عمل بیاید با این حال با شرایط آزمانی فاصله بسیاری داریم و این فاصله باید هرچه سریع تر کم شود.

خادم در پایان با تاکید بر مبارزه با رشد فزاینده دوپینگ گفت: نمی توان با چاپ بروشور و کتاب در خصوص دوپینگ کار خود را تمام شده دانست. باید ورزشکاران را از سنین نوجوانی نسبت به این پدیده مذموم و اثرات مخرب آن آگاه ساخت. پس از اینکه این بسترسازی فراهم شد زمان آن فرامی رسد تا این ورزشکار را تا زمان حضور در ورزش حرفه ای تحت حمایت قرار داد که البته مبارزه با دوپینگ ضمانت اجرایی هم می خواهد که باید شرایط آن فراهم شود.