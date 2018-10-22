اراضی چهار میلیارد ریالی جیرفت رفع تصرف شد

حمزه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حفاظت و حراست از حقوق بیت المال ۷۶ هزار و ۵۲۴ مترمربع از ارضی ملی دهستان اسفندقه شهرستان جیرفت که توسط افرادی سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید متصرفین خارج شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه زمین خواری و تخریب منابع طبیعی ادامه داد: هرگونه زمین خواری براساس مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر رفع تصرف، فرد متجاوز به حبس محکوم می شود.

احمدی گفت زندگی تمام مردم وابسته به منابع طبیعی بوده که ثروتی گرانبها و امانتی عظیم برای نسل‌های آینده است و برای صیانت از این امانت باید تلاش بیشتری کرد تا بتوانیم آن را به آیندگان تحویل دهیم.

وی تصریح کرد: اجرای حکم رفع تصرف این اراضی با پیگیری نیروهای حقوقی و هماهنگی و دستور مقام قضایی توسط پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی شهرستان جیرفت و نیروی انتظامی صورت گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی جیرفت اذعان داشت: شماره تماس ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع همواره آماده دریافت گزارش‌ها و اخبار مردمی در زمینه آتش سوزی عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی و ... شهرستان است تا در اسرع وقت با متجاوزان قاطعانه برخورد کند.