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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۰۰

معاون درمان و توان‌بخشی هلال‌احمر خراسان شمالی:

درمانگاه تخصصی هلال‌احمر خراسان شمالی شروع به کار کرد

درمانگاه تخصصی هلال‌احمر خراسان شمالی شروع به کار کرد

بجنورد- معاون بهداشت، درمان و توان‌بخشی هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: درمانگاه تخصصی جمعیت هلال‌احمر یک ماه پس از تعطیلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) با ۱۳ تخصص شروع به کارکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد رضوی بابیان اینکه این درمانگاه در دو نوبت صبح و عصر پذیرش دارد، اظهار کرد: پذیرش در این درمانگاه با تعرفه‌های دولتی محاسبه می‌شود.

رضوی ادامه داد: این درمانگاه باهدف کاهش هزینه‌ها در بخش‌های عفونی اطفال، اطفال، روماتولوژی، اورلوژی، مامایی، زنان و زایمان، داخلی، عفونی بزرگ‌سالان، چشم‌پزشک، قلب و عروق، تست ورزش، اکوی قلب و طب زخم راه‌اندازی شد.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی بخش سونوگرافی از آبان ماه، بیان کرد: اکنون این درمانگاه روزانه ۵۰ مراجعه‌کننده دارد.

گفتنی است، پیش‌ازاین ماهانه بیش از ۱۰ هزار نفر در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) هلال‌احمر بجنورد ویزیت می‌شدند.

کد مطلب 4438506

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