به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد رضوی بابیان اینکه این درمانگاه در دو نوبت صبح و عصر پذیرش دارد، اظهار کرد: پذیرش در این درمانگاه با تعرفه‌های دولتی محاسبه می‌شود.

رضوی ادامه داد: این درمانگاه باهدف کاهش هزینه‌ها در بخش‌های عفونی اطفال، اطفال، روماتولوژی، اورلوژی، مامایی، زنان و زایمان، داخلی، عفونی بزرگ‌سالان، چشم‌پزشک، قلب و عروق، تست ورزش، اکوی قلب و طب زخم راه‌اندازی شد.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی بخش سونوگرافی از آبان ماه، بیان کرد: اکنون این درمانگاه روزانه ۵۰ مراجعه‌کننده دارد.

گفتنی است، پیش‌ازاین ماهانه بیش از ۱۰ هزار نفر در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) هلال‌احمر بجنورد ویزیت می‌شدند.