تحویل ارز در عراق و نارضایتی زائرانی که دیگر پولی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخبار واصله، زائرانی که برای دریافت ارز مسافرتی اقدام کرده بودند، در یک اقدام غافلگیرانه به آنان گفته شده که باید ارزشان را در کشور عراق بگیرند و این موضوع سبب نارضایتی و ابراز گلایه شدید آنان نسبت به مسئولان شده است.

زائران که گمان می بردند که ارز را در مرزهای شلمچه، مهران و چذابه دریافت می کنند اقدام به واریز تمام یا بخش زیادی از موجودی خود به سامانه بله کردند و اکنون دیگر پولی بابت پرداخت برای کرایه رفتن به عراق را ندارند.

با اطلاع رسانی بانک ملی، زائران برای دریافت ارز مسافرتی، وجوه خود را تحویل این بانک دادند، اما برخلاف انتظارشان ارز را در خاک ایران تحویل نگرفتند.

مدیر حج و زیارت استان خوزستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: زائرانی که ویزای خود را از طریق سامانه سماح اخذ کنند با ثبت نام در سامانه «بله» بانک ملی ایران امکان دریافت ارز دولتی را دارند.

ناصر حویزاوی با اشاره به اینکه به هر زائر بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دینار تعلق می گیرد، افزود: زائران که در سامانه ثبت نام کرده باشند می توانند بعد از خروج از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه در مبادی یا درگاه ورودی به کشور عراق با ارائه رسید، ارز خود را دریافت کنند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان در پایان تصریح کرد: شعب بانک ملی در شهرهای کربلا، کاظمین و نجف آمادگی پرداخت ارز به زائرانی که از سامانه سماح ویزا دریافت و ثبت نام آنها در سامانه بله انجام شده را دارند.

حویزاوی در پایان گفت: ارز ثبت نامی فقط به روش های مورد اشاره قابل دریافت برای زائران است و اصلا امکان دریافت آن قبل از خروج از مرزهای ایران وجود ندارد.