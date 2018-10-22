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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۰۶

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی:

بیش از۲هزار پرونده ارجاعی به دوایر مددکاری خراسان شمالی مختومه شد

بیش از۲هزار پرونده ارجاعی به دوایر مددکاری خراسان شمالی مختومه شد

بجنورد- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: امسال، دو هزار و ۹۷ پرونده قضایی در دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های سطح استان مختومه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر اقبالی مطلق با بیان اینکه در طول این مدت تعداد یک هزار و ۷۵۵ پرونده در حوزه روانشناختی مورد رسیدگی قرار گرفته، اظهار کرد: در این راستا تعداد ۱۸۲ مورد مشاوره انتظامی توسط کارشناسان این حوزه به مراجعان ارائه شده است.

وی با اشاره به مصالحه ۸۷ درصدی پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره و مددکاری این فرماندهی طی امسال، بیان کرد: پرونده های زوجین دارای اختلاف و در شرف طلاق نیز علاوه بر ارجاع به کلانتری ها به صورت جداگانه به مرکز مشاوره استان ارجاع داده می شود.

اقبالی مطلق ابراز امیدواری کرد که با توسعه و تقویت این واحد اجتماعی در کلانتری های سطح استان و شناسایی و بکارگیری کارشناسان مجرب و مرتبط با این حوزه می توان شاهد روند کاهش آسیب ها، معظلات و مشکلات خانواده ها در سطح جامعه باشیم.

کد مطلب 4438511

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