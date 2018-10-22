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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۲۰

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گمیشان:

محکوم به قصاص با بخشش اولیای دم در گمیشان به زندگی بازگشت

محکوم به قصاص با بخشش اولیای دم در گمیشان به زندگی بازگشت

گمیشان- دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گمیشان از گذشت اولیای دم و بخشش یک محکوم به قصاص نفس در این شهرستان خبر داد.

علی اکبر قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وساطت مأموران قضایی، ریش سفیدان و معتمدان و با تلاش شورای حل اختلاف گمیشان، فردی ۲۸ ساله که در یک نزاع دسته جمعی در سال ۹۲ موجب جان باختن جوان ۲۳ ساله ای شده بود با بخشش اولیای دم از اجرای حکم قصاص نجات یافت.

وی افزود: همه افراد جامعه باید به نتیجه عمل و رفتاری که از آن ها سر می زند فکر کنند تا شاهد اتفاقاتی مانند قتل نباشیم.

قنبرزاده ادامه داد: با آموزش مناسب آسیب های اجتماعی به میزان زیادی کنترل و کاهش خواهند یافت بنابراین مسئولان و خانواده ها باید روی محور آموزش برنامه ریزی و تأکید ویژه داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش بی وقفه شورای حل اختلاف شهرستان خاطرنشان کرد: بدون تردید ایجاد یک اندیشه فراگیر و ترویج فرهنگ گذشت و مدارا و مصالحه می‌تواند در عصر حاضر گشاینده بسیاری از مشکلات جامعه بشری باشد.

کد مطلب 4438517

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