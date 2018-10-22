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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۲۰

مسابقات قهرمانی پومسه خراسان شمالی برگزار شد

مسابقات قهرمانی پومسه خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- رئیس هیئت تکواندو خراسان شمالی از برگزاری مسابقات قهرمانی پومسه در این استان خبر داد.

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در این دور از رقابت‌ها ۷۵ تکواندوکار در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در بجنورد با یکدیگر به رقابت پرداختند، اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری این مسابقات طرح استعدادیابی برای پومسه روهای خردسال و نونهال در رده‌های پایه انجام شد.

آریان بابیان نتایج این دیدارها تصریح کرد: در رده سنی خردسالان ویژه کمربندهای سبز و آبی امیر مؤمن پور، اسماعیل شکوری و شایان رسولی نیا به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم ایستادند.

به گفته وی در بخش کمربندهای قرمز به بالا ارشیا حیدری قهرمان شد، محمدحسین اسپیدکار نایب‌قهرمان و مهدی فاطمی در جایگاه سوم ایستاد.

رئیس هیئت تکواندو خراسان شمالی همچنین بابیان نتایج رده سنی نونهالان در بخش کمربندهای سبز و آبی، گفت: سید مهدی مهدی زاده، مهدی ایزانلو و امین مقصود زاده با غلبه بر حریفان صاحب‌عنوان شدند.

به گفته آریان در بخش کمربندهای قرمز به بالا نیز احمد مقیمی، علیرضا علیزاده و رضا استیری مقام‌های نخست تا سوم را از آن خود کردند.

وی به نتایج این دیدارها در رده سنی نوجوانان در بخش کمربندهای سبز و آبی اشاره کرد و افزود: امیرحسین نظامی، دانیال مهدوی فر و مهدی جعفری مقام آوران این دور از مسابقات در این رده سنی بودند و در بخش کمربندهای قرمز و مشکی نیز محسن سلیمانی در جایگاه نخست ایستاد، امیرحسین مقیمی نایب‌قهرمان و محمد خاکسار سوم شد.

کد مطلب 4438519

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