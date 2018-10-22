مسابقات قهرمانی پومسه خراسان شمالی برگزار شد

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در این دور از رقابت‌ها ۷۵ تکواندوکار در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در بجنورد با یکدیگر به رقابت پرداختند، اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری این مسابقات طرح استعدادیابی برای پومسه روهای خردسال و نونهال در رده‌های پایه انجام شد.

آریان بابیان نتایج این دیدارها تصریح کرد: در رده سنی خردسالان ویژه کمربندهای سبز و آبی امیر مؤمن پور، اسماعیل شکوری و شایان رسولی نیا به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم ایستادند.

به گفته وی در بخش کمربندهای قرمز به بالا ارشیا حیدری قهرمان شد، محمدحسین اسپیدکار نایب‌قهرمان و مهدی فاطمی در جایگاه سوم ایستاد.

رئیس هیئت تکواندو خراسان شمالی همچنین بابیان نتایج رده سنی نونهالان در بخش کمربندهای سبز و آبی، گفت: سید مهدی مهدی زاده، مهدی ایزانلو و امین مقصود زاده با غلبه بر حریفان صاحب‌عنوان شدند.

به گفته آریان در بخش کمربندهای قرمز به بالا نیز احمد مقیمی، علیرضا علیزاده و رضا استیری مقام‌های نخست تا سوم را از آن خود کردند.

وی به نتایج این دیدارها در رده سنی نوجوانان در بخش کمربندهای سبز و آبی اشاره کرد و افزود: امیرحسین نظامی، دانیال مهدوی فر و مهدی جعفری مقام آوران این دور از مسابقات در این رده سنی بودند و در بخش کمربندهای قرمز و مشکی نیز محسن سلیمانی در جایگاه نخست ایستاد، امیرحسین مقیمی نایب‌قهرمان و محمد خاکسار سوم شد.