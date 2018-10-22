ترامپ: توضیح عربستان در مورد علت مرگ خاشقجی قانع کننده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اِس اِی تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حالی که کاخ سفید را برای شرکت در یک گردهمایی سیاسی در ایالت تگزاس ترک می کرد، اعلام نمود که با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در مورد ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی گفتگو کرده است.

ترامپ در ادامه گفت: «از آنچه که شنیده ام، راضی نیستم. ما می خواهیم ته و توی این ماجرا را دربیاوریم».

در واقع، این گفته رئیس جمهور آمریکا پاسخ صریحی بود به درخواستهای ریاض برای تمدید تحقیقات در مورد پرونده مرگ جمال خاشقجی به مدت یکماه دیگر؛ به طوری که بخش اعظمی از یافته های این تحقیقات بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر منتشر شود.

ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در مورد این درخواست ریاض گفت: «فکر می کنم که این مدت زمان طولانی است. و هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد».

لازم به ذکر است که برخی از منتقدان این ادعا را که عملیات قتل خاشقجی بدون اطلاع محمد بن سلمان صورت گرفته است، به زیر سوال می برند. برخی دیگر نیز به تعلل ورزی ترامپ در انتقاد از عربستان سعودی اعتراض کردند.

گفتنی است که دولت عربستان سعودی اواخر روز جمعه با تأیید مرگ جمال خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در شهر استانبول، ادعا کرد که خاشقجی بطور کاملاً تصادفی و در پی یک «درگیری» کشته شده است. این در حالی است که مقامات ترکیه می گویند این روزنامه نگار عامدانه کشته و سپس جنازه وی مثله شده است.