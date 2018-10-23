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۱ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۶

در هفته هفتم لیگ فوتبال نوجوانان قم رقم خورد؛

خروج تیم «مهام پلیمر» از کورس قهرمانی و جدال در بالای جدول

خروج تیم «مهام پلیمر» از کورس قهرمانی و جدال در بالای جدول

قم - هفته هفتم رقابت‌های لیگ فوتبال نوجوانان استان قم با خروج مهام پلیمر از کورس قهرمانی و جدال در بالای جدول همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان باشگاه‌های استان قم دوشنبه به پایان رسید و در پایان دیدارهای این هفته و در فاصله ۲ هفته مانده به پایان لیگ دو تیم ۱۹ امتیازی هما و عرفان گستر در صدر جدول قرار دارند.

در بازی‌های برگزار شده در ورزشگاه تختی قم و در مهم‌ترین مسابقه روز دوشنبه تیم مهام پلیمر که یکی از ۳ ضلع قهرمانی بود در مصاف برابر تیم رده چهارمی شاهین ۳ بر ۲ شکست خورد و با این باخت، از کورس قهرمانی خارج شد تا در فرصت باقی مانده برای حفظ رتبه سومی خود مبارزه کند.

در بالای جدول، تیم هما در ادامه روند موفق خود ۲ بر صفر عقاب را شکست داد و ۱۹ امتیازی شد اما در دیدار جالب و عجیب تیم‌های عرفان گستر و وحدت نتیجه عجیبی اتفاق افتاد و عرفان گستر ۲۴ بار دروازه تیم وحدت، تیم بدون امتیاز و قعرنشین را که ضعیف‌ترین تیم لیگ محسوب می‌شود، گشود و با ۱۹ امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر ایستاد.

در سایر بازی‌ها دیدار تیم‌های امید شهر قائم و سیاه جامگان به تساوی ۲ بر ۲ انجامید و تیم میانه جدولی پیام یک بر صفر برابر آریا به پیروزی رسید. در پایان دیدارهای هفته هفتم پس از تیم‌های ۱۹ امتیازی عرفان گستر و هما و ۱۵ امتیازی مهام پلیمر، تیم‌های شاهین با ۱۳ امتیاز و پیام با ۹ امتیاز چهارم و پنجم هستند.

تیم قهرمان لیگ ۱۰ تیمی فوتبال نوجوانان استان قم، به عنوان نماینده استان قم در لیگ فوتبال مناطق کشور شرکت می‌کند.

کد مطلب 4438567

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