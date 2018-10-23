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۱ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۷

آغاز نشست‎های مشترک وزارت ورزش و کمیته المپیک برای المپیک ۲۰۲۰

آغاز نشست‎های مشترک وزارت ورزش و کمیته المپیک برای المپیک ۲۰۲۰

اولین نشست تخصصی و مشترک مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش برای آماده‎سازی حضور در بازی‎های المپیک ۲۰۲۰ توکیو فردا برگزار می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی که پیش از بازی های آسیایی و پاراآسیایی با برگزاری نشست های متوالی، پیگیر وضعیت کاروان اعزامی به این دو رویداد بودند، فردا چهارشنبه نیز در محل وزارت ورزش تشکیل جلسه خواهند داد. 

این نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با محوریت بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار می شود. این اولین نشست تخصصی و مشترک میان مدیران ورزش کشور است که برای المپیک توکیو و آغاز آماده سازی حضور در این رویداد برگزار می شود.

ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با حضور وزیر ورزش و معاونان وی در معاونت های مختلف، رئیس و دبیرکل کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک تشکیل می شود.

کد مطلب 4438646
زینب حاجی حسینی

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