به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی که پیش از بازی های آسیایی و پاراآسیایی با برگزاری نشست های متوالی، پیگیر وضعیت کاروان اعزامی به این دو رویداد بودند، فردا چهارشنبه نیز در محل وزارت ورزش تشکیل جلسه خواهند داد.

این نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با محوریت بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار می شود. این اولین نشست تخصصی و مشترک میان مدیران ورزش کشور است که برای المپیک توکیو و آغاز آماده سازی حضور در این رویداد برگزار می شود.

ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با حضور وزیر ورزش و معاونان وی در معاونت های مختلف، رئیس و دبیرکل کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک تشکیل می شود.