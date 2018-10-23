به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد ایران در حالی به کار خود در رقابتهای جهانی مجارستان پایان داد که سهم این تیم ۱۰ نفره، تنها سه مدال برنز توسط حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی بود. نتیجه ای که می توان آنرا یک ناکامی برای رسول خادم خواند و انتقادات فراوانی به عملکرد کادر فنی و آزادکاران داشت.

به هر حال با بسته شدن پرونده تیم ملی کشتی آزاد، حالا نوبت به تیم ملی کشتی فرنگی است که کار خود را در رقابتهای جهانی آغاز کند. مطمئنا عملکرد شاگردان علی اشکانی در رقابتهای جهانی که تا همین چند روز پیش با حضور در اردو مشغول تمرین بودند، می تواند تا حد فراوانی از تلخی ناکامی آزادکاران بکاهد. هر چند که عملکرد شاگردان خادم باید با جدیت و دقت آنالیز و آسیب شناسی شود تا این تیم ناکام بتواند در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ المپیک در قد و قواره یک تیم مدعی و ششدانگ ظاهر شود.

به هر ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران بامداد امروز به بوداپست مجارستان اعزام شد تا از روز پنجشنبه کار خود را آغاز کند. ترکیب تیم اعزامی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی

۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۷۲ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمدعلی چمیانی، مهرزاد اسفندیاری فر، داود گیل نیرنگ، داود اخباری

مدیر فنی: احد پازاج

سرپرست: سید موسی طباطبایی

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه برگزار می شود که مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم در روز پنج شنبه ۳ آبان ماه آغاز و رقابت های وزن های ۶۰، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم در روز جمعه ۴ آبان ماه و مسابقات اوزان ۷۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در روز شنبه ۵ آبان ماه برگزار می شود.

طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات هر وزن در ۲ روز برگزار خواهد شد که رقابت های مقدماتی تا مشخص شدن فینالیست ها روز اول و رقابت ها شانس مجدد، رده بندی و فینال روز دوم انجام خواهد شد.