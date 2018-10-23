۱۴۲۴میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به کشاورزان قزوینی پرداخت شد

حمیدرضا تبمسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قالب ۵۶۳ طرح کشاورزی بصورت پرداخت مستقیم به متقاضیان بخش کشاورزی استان پرداخت شده است.

وی افزود: از این میزان تسهیلات پرداخت شده یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال بصورت تسهیلات رونق تولید در قالب ۴۰۲ طرح و ۳۴۸ میلیارد ریال بصورت پرداخت مستقیم در قالب ۱۶۱ طرح کشاورزی پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از تامین تسهیلات مورد نیاز رونق تولید را راه اندازی طرح های نیمه تمام بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای تولید بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی ذکر کرد و گفت : این تسهیلات در راستای اقتصاد مقاومتی به منظور حفظ اشتغال و افزایش تولید و تقویت تحرک اقتصادی به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تسهیلات رونق تولید به بخش دام و طیور پرداخت شده افزود : در این راستا؛ ۳۸۰ واحد تولید دام و طیور موفق به دریافت ۹۷۶ میلیارد ریال شدند.

تبسمی تصریح کرد : شهرستان قزوین با ۱۲۱ واحد تولیدی و دریافت ۳۹۰میلیارد ریال بیشترین تسهیلات رونق تولید را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی با پرداخت ۶۵۸ میلیارد ریال معادل رتبه اول را در بین بانکهای عامل در پرداخت این نوع تسهیلات در بخش کشاورزی را دارد گفت : کلیه واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تکمیلی با اولویت طرحهای دام وطیور، شیلات و گلخانه، صنایع تبدیلی وتکمیلی می توانند از طریق سامانه بهین یاب اقدام به ثبت نام برای اخذ این تسهیلات کنند.