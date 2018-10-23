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۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

امنیت زائران اربعین به خوبی تامین شده است

امنیت زائران اربعین به خوبی تامین شده است

کرمانشاه_رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: با اقدامات به موقع و حضور گسترده ماموران پلیس در نقاط مختلف امنیت زائران مراسم اربعین حسینی به خوبی تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی اسلام آباد غرب به مهران با تاکید بر خدمت رسانی شایسته به زوار، اظهار داشت: وظیفه اصلی پلیس تامین امنیت و کنترل جمعیت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) است که این امر به خوبی انجام شده است.

وی افزود: خدمت رسانی درست و به موقع از زائران کربلا و حفظ شان و منزلت ان ها موضوعی است که از همان ابتدا در دستور کار پلیس بوده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خدمت به زائران اربعین را افتخاری بزرگ دانست که نصیب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شده است.

وی همچنین از تلاش های شبانه روزی کارکنان انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب در جهت تامین امنیت زوار اربعین قدردانی کرد.

کد مطلب 4438715

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